Seçim akşamı tramvayda olay görüntü: AK Parti bayrağını gördü, gözyaşlarına boğuldu! 

Cumhurbaşkanı seçiminin dün yapılan ikinci tur oylamasında AK Parti'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Dün yapılan kutlamalar sırasında bir kadının AK Parti'lilerle dolu bir tramvayda ağladığı görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

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İstanbul'da cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyların yüzde 52,16'sını alarak yeniden cumhurbaşkanı seçilmesiyle vatandaşlar sokaklarda seçim zaferini kutladı.

Türkiye'nin dört bir yanından kutlama görüntüleri gelirken, İstanbul'dan paylaşılan bir video görüntüsü dikkat çekti.

Seçim zaferi kutlanırken, o gözyaşlarını tutamadı

İstanbul'daki tramvayda kaydedilen görüntülerde, bir genç kızın gözyaşlarını tutamayarak ağladığı görülürken; arkasında bulunanların AK Parti'nin seçim zaferini kutladığı görüldü.

Genç kızın hangi sebeple ağladığıyla ilgili net bir bilgi paylaşılmazken, o anlara ait görüntü sosyal medyada çok konuşuldu.