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Narkotik polisi bir haftada 3 bin 880 şüpheliye işlem yaptı

Narkotik polisi bir haftada 3 bin 880 şüpheliye işlem yaptı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son bir haftada narkotik birimlerince gerçekleştirilen "sokak" operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

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EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan "Kökünü kurutacağız" başlıklı paylaşımda son 7 günde narkotik birimlerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında 75 ilde operasyonlar düzenlendiği ve 3 bin 880 şüpheliye adli işlem yapıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca operasyonlar kapsamında 47 kilogram eroin, 12 bin captagon, 18 kilogram kokain, 148 kilogram skunk, 11 bin ecstasy, 149 kilogram esrar, 310 kilogram metamfetamin, 12 kilogram bonzai, 1442 kök kenevir ve 200 bin sentetik ecza ele geçirildiği kaydedildi.

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