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Aydın’da kuraklık tehlikesi atlatıldı! Büyük Menderes dolu dolu akıyor

Aydın’da kuraklık tehlikesi atlatıldı! Büyük Menderes dolu dolu akıyor

Türkiye’nin en verimli arazileri arasında yer alan Aydın Büyük Menderes Ovası’nda yaz yağmurları ile birlikte kuraklık tehlikesi sona erdi.

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Türkiye'nin en bereketli topraklarından biri olan Aydın Ovası'nın su ihtiyacını karşılayan Büyük Menderes Nehri geçtiğimiz sene koyunların otlağı haline gelirken, bu yıl yaz yağmurları ile eski günlerine geri döndü.

Geçen yıl çeyrek asrın en kurak yılının yaşandığı Aydın’da tarımın en büyük sıkıntılarının başında yer alan susuzluk bu yıl yaz yağmurları ile sıkıntı olmaktan çıktı. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden başlayarak sırasıyla Uşak, Denizli ve Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri’nin yaz mevsimi olmasına rağmen taşıdığı su bölge çiftçisi için umut oldu.

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