Hollanda'da Erdoğan'a oy veren Türkleri hedef aldı! Geert Wilders: Güle güle

Hollanda'da azınlıkları ve İslam'ı sık sık hedef alan ve popülist söylemleriyle tanınan aşırı sağcı lider Geert Wilders, Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren gurbetçileri Hollanda'yı terk etmeye davet etti.

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Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, Türkiye'deki ikinci tur seçimlerin ardından Twitter hesabı üzerinden tepki çeken paylaşımlarda bulundu. Özgürlük Partisi'nin lideri olan Wilders, Hollanda'da yaşayan Türk gurbetçilerin Erdoğan'a oy vermesini eleştirdi.

Wilders, "Umarım, İslamofaşist Erdoğan'a oy veren Hollanda'daki tüm Türkler, şimdi bavullarını toplayıp Türkiye'ye taşınırlar. Güle güle!" ifadesini kullandı.

Bu tweet'inin dışında bir de fotoğraflı bir mesaj paylaşan ve Türkiye'nin battığını ima eden Wilders, "Güle Güle Türkiye" diye yazdı.

Geçmişte Türkiye ve İslam karşıtı açıklamalarıyla büyük tepki çeken ırkçı Wilders'ın, bu Erdoğan ve Türkleri ilk hedef alışı değil.