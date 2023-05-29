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Sinop’ta köylerde yaşayan 5 bin çocuk tiyatroyla buluştu

Sinop’ta köylerde yaşayan 5 bin çocuk tiyatroyla buluştu

Sinop’ta köylerde yaşayan ve genellikle hiç tiyatro izlememiş çocuklara tiyatro ulaştırmayı hedefleyen ‘Her Köye Tiyatro’ projesiyle bugüne kadar 5 bin çocuk tiyatroyla buluşturuldu.

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İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Sinop Hayaller Tiyatrosu Derneği tarafından hayata geçirilen “Her Köye Tiyatro” projesi sona erdi. Proje çerçevesinde Hans Christian Andersen’in “İmparator’un Yeni Giysileri” eserinden uyarlanan “Kral Çıplak” adlı müzikli ve danslı tiyatro oyunu sahnelendi.

Sinop ve ilçelerindeki köylerde yaşayan ve genellikle hiç tiyatro izlememiş çocuklara tiyatro ulaştırmayı hedeflediklerini belirten belirten Sinop Hayaller Tiyatrosu Derneği Başkanı ve Genel Sanat Yönetmeni Enes Cangül, “Projemize gösterilen yoğun ilgiden oldukça memnunuz. Sinop merkez ve ilçe köylerinde öğrenim gören tüm ilk ve ortaokul öğrencilerimize ulaşabilmek adına çocuk tiyatrosu sahneledik. İlkokul ve ortaokul çağındaki yaklaşık 5 bin öğrenciyi tiyatro ile buluşturduk. Tüm ilçelerimizde ve köylerimizde kısıtlı olan sosyal aktiviteler konusunda veliler ve çocuklarla daha sık buluşarak onlara tiyatro oyunlarını daha çok izlettirmek istiyoruz” diye konuştu.

Cangül, yaşanan deprem felaketi sonrası yastan dolayı Sinop’a gelen depremzede ailelere ve çocuklarına proje oyununu sahnelediklerini kaydetti.

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