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Kurban Bayramı tatili 2023 kaç gün kaldı, bu sene hangi ay Kurban?

Kurban Bayramı tatili 2023 kaç gün kaldı, bu sene hangi ay Kurban?

2023 yılının 2. dini bayramlarından biri olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Tatil planlarını netleştirmek isteyen birçok vatandaş 2023 kurban bayramı ne zaman, tatil kaç gün araştırması yapıyor. Çalışanlar için 9 günlük bir tatil kapıda, gözler resmi açıklamada. Kurban Bayramı arefesi 27 Haziran olacak. Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran.

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İş stresinden bulanan, küçük bir tatil molası için araştırma yapanlar gözünü Kurban Bayramı'na gitti. Ramazan Bayramı'nın haftasonuna denk gelmesinden dolayı beklediğini bulamayan çalışan Kurban bayramı tatili tarihlerini araştırıyor. Mükdeyi şimdiden verelim, henüz resmi bir açıklama yok fakat 9 günlük bir kurban bayramı tatili kapıda. Bu sene kurban bayramı 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 27 Haziran günü arife günü ile başlayan Kurban Bayramı 1 Temmuz günü son bulacak. 28 Haziran ise Kurban Bayramı’nın 1. günü. 

2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edilirse, bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olmuş olacak.

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

Arefe günü ibadetleri, neler yapılır?

Arefe günü dualar ile geçirilir. İslam dünyasında Arefe günü oruç, dua ve namaz ile geçirilir. Peygamber Efendimiz bugün için “En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır” şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir

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