Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'tebrik' tepkisi! "Dünya liderleri sıraya girdi, çok mu zordu"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. Bakan Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik için dünya liderleri sıraya girdi.

Ama millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, hâlâ Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı tebrik edip, başarılar dilemedi. Böylesi bir erdemli,medeni, ahlaki,saygın ve demokrat bir davranışı Kılıçdaroğlu neden göstermedi? Çok mu zordu.”