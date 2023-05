Ekrem İmamoğlu 'her şey yeniden başlıyor' dedi İsmail Saymaz: İmamoğlu değişim meşalesini yakabilir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor" dedi. İsmail Saymaz, bu akşamı işaret ederek "değişim ve mücadele ateşini yakma çağrısı' yapabilir." yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda yüzde 52.16 oy alarak yeniden cumhurbaşkanı oldu.

Sonuçların ardından gözler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi. İmamoğlu, Twitter hesabından bir video paylaşan İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın; Değişmeyen tek şey değişimdir" dedi.

İmamoğlu'nun bu çıkışı çok konuşuldu yeni bir yolculuğun işaret fişeği olarak okuyanlar da oldu.

Gazeteci İsmail Saymaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün sosyal medya hesabından paylaştığı "Artık aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemeyeceğiz" mesajının önemli bir çağrı olduğunu belirtti.

Saymaz, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ekrem İmamoğlu, bu akşam 29 Mayıs İstanbul'un Fethi törenlerinde, 'değişim ve mücadele ateşini yakma çağrısı' yapabilir."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesaplarından bugün canlı olarak açıklamalarda bulundu.

"Değişmeyen tek şey değişimdir"

Konuşmasında "Ümitsizliğe yer yok" diyen ve dikkat çeken bir 'değişim' vurgusu yapan İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık" ifadelerini kullandı.

Akşam için bir çağrıda bulunan İmamoğlu, "Bütün istanbulluları bugün saat 20.00'de Maltepe Meydanı'nda düzenlediğimiz 570. fetih etkinliklerine davet ediyorum. Bu akşam orada göz göze geleceğiz, yürek yüreğe olacağız. Yapacaklarımızı ve değişimi konuşacağız" diye konuştu.