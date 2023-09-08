Meral Akşener'in masaya oturtacak ihtimal! Zafer Şahin duyurdu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 81 ilde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini söylemesini değerlendiren Milliyet yazarı Zafer Şahin, "İzmir ve Ankara’dan birini CHP kendilerine bırakırsa yeniden ittifak masasına oturmaları da ihtimal dahilinde." dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlere bütün illerde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini söylemesi siyasette taşları yerinden oynattı.

Akşener'in ittifakı bitiren sözleri Milliyet yazarı Zafer Şahin'in gündeminde. İYİ Parti'nin yola tek başına devam etme planını yazısında değerlendiren Şahin, Akşener'i böyle bir karara iten nedeni ve masaya dönme ihtimalini aktardı:

İzmir ya da Ankara bırakılırsa

"İyi Partililere göre, muhalif seçmen aslında 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminden beri genel başkanlara kırgın ve küskün. İmamoğlu ve Yavaş gibi iki yerel aktör bu tepki sebebiyle muhalif seçmen tarafından bu kadar sahiplenildi.

2023 genel seçimlerinden sonra ise aynı tepkiyi İmamoğlu ve Yavaş için de hissediyor. Sonuçta ‘Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı’ sıfatıyla onlar da Türkiye’yi karış karış gezdi. Ve başarısızlıkta pay sahibi durumundalar.

Akşener’in dip dalga endişesi çok da yersiz değil. Tabii İzmir ve Ankara’dan birini CHP kendilerine bırakırsa yeniden ittifak masasına oturmaları da ihtimal dahilinde.

Maalesef Türkiye’de, özellikle de muhalefette siyaset böyle yapılıyor.

Not: İyi Parti’nin İzmir’i istediğini, Ümit Özlale’nin aday gibi çalıştığını, Ankara için de zemin yokladıklarını haftalar önce yazdık. Bizi yalanlamak için sıraya giren siyasetçiler ve gazetecilere selam olsun."