Aydın'da dev göçmen operasyonu! 112 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın Kuşadası ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği iki operasyonda lastik botlar içerisinde 112 düzensiz göçmen yakalandı.

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Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında iki farklı operasyonda lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Korveti (TCSG-703) ve Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından hareketli lastik botlar durdurulurken, içerisindeki toplam 112 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.