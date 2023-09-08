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Aydın'da dev göçmen operasyonu! 112 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aydın'da dev göçmen operasyonu! 112 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın Kuşadası ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği iki operasyonda lastik botlar içerisinde 112 düzensiz göçmen yakalandı.

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Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında iki farklı operasyonda lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Korveti (TCSG-703) ve Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından hareketli lastik botlar durdurulurken, içerisindeki toplam 112 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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