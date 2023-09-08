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Kastamonu'da feci kaza! Ciple ticari araç birbirine girdi: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kastamonu'da feci kaza! Ciple ticari araç birbirine girdi: 4 yaralı

Kastamonu Tosya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden cip sürücüsü hafif ticari araca çarptı. Meydana gelen kazada ticari araç levhaların arasına savrulurken 4 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Tosya kara yolu Tosya Işıklı Kavşak'ta Kemal G. idaresindeki 37 ABP 163 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile Adviye D. yönetimindeki 34 DRY 390 plakalı cip çarpıştı.

Kaza sebebiyle savrulan hafif ticari araç, yol kenarındaki işaret tabelalarını da yıkarak direğe çarptı. Kazada araçlarda bulunan Recep G., Nurten G., Adviye D. ve Nurten D. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebiyle Tosya Işıklı Kavşak, bir süreliğine araç trafiğine kapatılarak, araç geçişine izin verilmedi.

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