Yangın çıkan ağıl sahinin gözlerinin önünde kül oldu! 60 keçi telef oldu

Adana Feke'de bilinmeyen bir nedenle ağılda çıkan yangın vatandaşlar tarafından fark edilerek itfaiye ekiplerine haber verildi. Yangında 60 keçi telef olurken ağıl küle döndü.

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Olay Feke’nin Gedikli Mahallesinde meydana geldi. Halil Fidan’a ait ağılda yangı çıktı. Yangını gören vatandaşlar hemen 112 acil çağrı hizmetlerini arayarak bilgi verildi.

Olay yerine Feke Orman işletmesine ait arasözler ve büyükşehir belediyesine ait itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti.

Yangında ağılda bulunan yaklaşık 60 keçi telef oldu.

Yangın sonrasında ağıl kullanılmaz hale gelirken jandarma ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.