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Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e seçim cevabı: Her halükârda iddialıyız, kendime güveniyorum

Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e seçim cevabı: Her halükârda iddialıyız, kendime güveniyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ankara ve İstanbul başta olmak üzere her şehirde ada çıkaracağız" dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansr Yavaş, Akşener'in sözlerine "Her halükârda iddialıyız, kendime güveniyorum" karşılığı verdi.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin "Ben bu ittifak siyasetine şiddetle karşıyım. Her şehirde kendi adayımızı çıkaracağız. CHP'nin Ankara ve İstanbul'u kaybetmesini göze alıyoruz" dedi. CHP sözcüsü Faik Öztrak 'kendileri bilir' derken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. 

4 milyon seçmenin oyuna talibim

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın Meral Akşener'in açıklamasını sorduğu Mansur Yavaş, “Dört milyon seçmenimiz var, hepsinin oyuna talibiz, o kadar. Başka bir şey söylemek, yorum yapmak istemiyorum. Önümüzdeki günlerde gerekirse açıklama yaparız. Çünkü adaylığımız henüz kesinleşmiş değil. Biliyorsunuz, CHP Parti Meclisi karar veriyor. Biz ‘Adayız’ diye çalışmalarımıza başladık” dedi.

Elle gelen düğün bayram...

Seçim konusunda iddialı olduğunu söyleyen Yavaş, “Dört buçuk yıldır çalışıyorum. Ankara halkı bu konuda bize onay veriyorsa devam ederiz, vermiyorsa…(Gülüyor) Elle gelen düğün bayram derler ya, bizimki de o. Ama her halükarda iddialıyız” ifadelerini kullandı.

CHP bugün yarın adaylığımı açıklar

CHP’nin bugün yarın adaylığını açıklamasını beklediğini belirten Yavaş, “Henüz sayın genel başkanla yan yana gelebildiğimiz bir etkinlik olmadı. Açıklar diye düşünüyorum” dedi.

Memnuniyet anketleri ne diyor?

Akşener’in açıklamaları hakkında “yorum yapmayacağını" belirten Yavaş, “Kendime güveniyorum. Çok farklı bir belediyecilik ortaya koyduk. Geçen gün memnuniyet anketi yayınlandı. Ankara'da memnuniyet yüzde 68. Yüzde 26.8 memnun olmayan var. Bu, yaptığımız çalışmaların halk üzerindeki etkisini gösteriyor” diye konuştu.

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