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Faik Öztrak’tan Meral Akşener’e 'yerel seçim' mesajı: Kendileri bilir

Faik Öztrak’tan Meral Akşener’e 'yerel seçim' mesajı: Kendileri bilir

Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube'daki programına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimler için CHP'ye resti çekmiş, "Onun bunun ağız kokusunu çekmeden tek başımıza seçime gireceğiz" açıklamaları yapmıştı. Bu açıklamaya CHP Sözcüsü Faik Öztrak’tan yanıt geldi. Öztrak, "Gitmek isteyene kal demeyiz. Yolları açık olsun, kendileri bilir" şeklinde konuştu.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube'daki programındaki 'yerel seçim' açıklamasına yanıt verdi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 81 ilde ayrı aday çıkaracaklarını ve büyükşehirlerde de seçime kendi adayları ile gireceklerini söylemişti.

“Kan kustuk, kızılcık şerbeti içtik”

CHP’li Öztrak, İYİ Parti’nin ittifak olmadan seçimlere gitme kararına ilişkin soruya, “Yolları açık olsun” sözleriyle yanıt verdi. Ezgi Gözeger’in Faik Öztrak’a yönelttiği, 'Yerel seçimlerde yeniden ittifak olur mu?' sorusuna ise “Biz her türlü fedakarlığı yaptık, yapılan eleştirileri sineye çektik. Kan kustuk kızılcık şerbeti içtik. Ama gitmek isteyene kal demeyiz, Yolları açık olsun, kendileri bilir” şeklinde yanıt verdi.

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