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İzmir’de bazı yollar iki gün kapalı olacak

İzmir’de bazı yollar iki gün kapalı olacak

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde 9-10 Eylül tarihlerinde bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

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İzmir, 101. yıl önce düşman işgalinden kurtuldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm İzmir'de 9 Eylül coşkuyla kutlanacak. İzmir Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 9 Eylül’de "Zafer Yürüyüşü" çerçevesinde 08.00-10.00 saatleri arasında Anafartalar Caddesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı ve Eşrefpaşa Caddesinin bir bölümü kontrollü bir şekilde araç trafiğine kapatılacak.

Ayrıca, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Göztepe istikametinden Konak istikametine gelen akım yoğunluk durumuna göre Konak Tünelleri’ne yönlendirilecek.

Kentte, 10 Eylül’de düzenlenecek "11. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu" nedeniyle ise 05.00-12.00 saatleri arasında Cumhuriyet Bulvarı (2. Kordon), Mustafa Kemal Sahil Bulvarının sahil tarafı, Haydar Aliyev Bulvarı ve Başak Sokak’ın bir kısmı araç trafiğine kapatılacak, bu güzergahlar üzerinde park etmeye müsaade edilmeyecek.

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