Konya'da uyuşturucu tacirlerinin yöntemi ağızları açık bıraktı! Bağlamanın içerisinden binlerce uyuşturucu hap çıktı

Konya'da narkotik polis ekiplerinin şüpheyle durdurduğu otomobilde bağlamanın içerisinden 2 bin 600 adet uyuşturucu hap çıktı. Olayla ilgili 1 şahıs tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya’ya uyuşturucu getiren ve piyasaya uyuşturucu süren kanalların tespitine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Narkotik ekipleri, şehir girişinde yapılan yol uygulamasında bir aracı durdurdu. Araçtaki şahsın tavırlarından şüphelenen ekipler, araç içerisinde hassas burunlu narkotik köpeği eşliğinde arama yaptı. Yapılan aramada araç içerisinde bağlamanın içine gizlenmiş halde 2 bin 600 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde ile yakalanan O.A. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak/Nakletmek ve Kullanmak suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



