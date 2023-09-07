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Bakan Koca duyurdu: 249 hastanın tedavisi tamamlandı

Bakan Koca duyurdu: 249 hastanın tedavisi tamamlandı

Bakan Koca, “Asrın felaketi” olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri sonrası Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yatışı yapılan 284 hastanın 249'unun tedavisinin tamamlandığını duyurdu. Bakan Koca, 79 hastanın protez yapım işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

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Sağlık Bakanı Koca, deprem felaketi sonrası sinir hasarı ile uzuv kaybı yaşayan ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine yatışı yapılan 249 hastanın tedavisinin tamamlandığını duyurdu. 

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimize, deprem felaketinde sinir hasarı ve uzuv kaybı yaşayan 284 vatandaşımızın yatışı yapılmıştı. 249 hastanın tedavisi tamamlandı. Bir uzvunu tamamen veya kısmen kaybetmiş yani ampute 79 hastanın protez yapım işlemleriyle eğitim süreci ise devam ediyor.

Depremzede hastalara verdiği hizmeti ilk günden itibaren sürdüren merkezimizde hastaların sosyal hayata yeniden katılımı ve bu sürecin hızlandırılması amaçlanıyor.

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