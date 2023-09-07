Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de camiye roket saldırısı düzenledi

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine bağlı el-Ulaşlı köyünde bir cami ile bazı sivillerin evlerini roketlerle hedef aldı.

Abone ol

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab'ın doğusunda yer alan Ureyme bölgesini işgal eden YPG/PKK'lı teröristler, Ulaşlı köyüne çoklu roketatarlarla saldırı gerçekleştirdi.

Köye düşen roketlerden bazıları sivillerin evlerine isabet etti, Ömer bin Hattab Camisi de saldırıların hedefi oldu. Camide hasar meydana geldi.

Teröristlerin saldırısının ardından Ulaşlı'da yaşayan yaklaşık 200 aile, Bab merkeze göç etmek zorunda kaldı.

Köy sakinlerinden Abdullah, AA muhabirine, caminin PKK/YPG saldırısında zarar gördüğünü söyledi.

Abdullah, "(PKK/YPG) SDG camiyi ve içindeki Kur'an-ı Kerimleri bombaladı. Köydeki sivillerin yüzde 90'ı göç etti. Cami Allah'ın evidir, hiçbir askeri grupla bağı yok ancak vuruldu. Cami büyük hasar gördü." dedi.