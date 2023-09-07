BIST 8.266
DOLAR 26,83
EURO 28,74
ALTIN 1.655,57
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Aynı aileden 4 kişi ölmüştü! Malatya'daki kazada ölenler defnedildi

Aynı aileden 4 kişi ölmüştü! Malatya'daki kazada ölenler defnedildi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Abone ol

Kazada yaşamını yitiren Hasan (53), Yağız (7) ve Mehmet Eren Çiftçi (5) için Darende'nin Balaban Mahallesi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından baba ve iki çocuğunun cenazesi, mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenaze namazına Darende Belediye Başkanı İsa Özkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anne Zemzem Çiftçi'nin (46) cenazesinin ise Şanlıurfa'daki baba ocağında toprağa verildiği öğrenildi.

Hasan Çiftçi'nin kullandığı 44 ABT 101 plakalı otomobil, dün Erkenek Mahallesi mevkisinde dere yatağına devrilmiş, aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş’ın yeni transferi Eric Bailly'den taraftara mesaj
Beşiktaş’ın yeni transferi Eric Bailly'den taraftara mesaj
Kazdağları'nda yangın çıktı! Havadan ve karadan müdahale başladı
Kazdağları'nda yangın çıktı! Havadan ve karadan müdahale başladı
2023 FIBA Dünya Kupası'nda finalin adı yarın belli oluyor!
2023 FIBA Dünya Kupası'nda finalin adı yarın belli oluyor!
Alper Taşdelen'den 'adaylık' açıklaması!
Alper Taşdelen'den 'adaylık' açıklaması!
Çocuklarda zehirlenme vakaları basit tedbirlerle önlenebilir
Çocuklarda zehirlenme vakaları basit tedbirlerle önlenebilir
Aydın'da 13 yaşındaki çocuğun silahla oyunu kötü bitti!
Aydın'da 13 yaşındaki çocuğun silahla oyunu kötü bitti!
Prostat kanserinden kaçınmak için öneriler!
Prostat kanserinden kaçınmak için öneriler!
Giresun'da heyelan! Espiye-Ericek grup yolu ulaşıma kapandı!
Giresun'da heyelan! Espiye-Ericek grup yolu ulaşıma kapandı!
ÖSYM ve Türksat arasında işbirliği protokolü imzaladı
ÖSYM ve Türksat arasında işbirliği protokolü imzaladı
Çorum'da polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi
Çorum'da polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi
Yalova Altınova'da belediye her eve bir bisiklet hediye etti!
Yalova Altınova'da belediye her eve bir bisiklet hediye etti!
Antalyasporlu Naldo'nun ailesi trafik kazası geçirdi! Oğlunun durumu ağır
Antalyasporlu Naldo'nun ailesi trafik kazası geçirdi! Oğlunun durumu ağır