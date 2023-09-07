Antalyasporlu Naldo'nun ailesi trafik kazası geçirdi! Oğlunun durumu ağır

ANTALYA'da meydana gelen trafik kazasında Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereria'nın oğlu, kayınpederi ve kayınvalidesi yaralandı.

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Kaza, saat 11.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 1255. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, adı öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 34 FG 4053 plakalı otomobil, Antalyaspor futbolcusu Brezilyalı Naldo'nun kayınpederi Walter Tilatti kontrolündeki 07 ACP 207 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Tilatti, eşi Alexandra Nardy ile futbolcu Naldo'nun 4 yaşındaki oğlu Davi Pereira yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayı öğrenen futbolcu Naldo ile Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, teknik heyet ve futbolcular Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne gelerek, yaralıların durumları hakkında bilgi aldı.

Naldo'nun kayınvalidesi ve kayınpederinin durumunun iyiye gittiği, oğlu Davi'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.