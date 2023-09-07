Holding patronunun oğlu evinde ölü bulundu! Oyuncu Bennu Gerede'nin eski eşiydi
Büyükhanlı Holding’in varisi Cem Büyükhanlı, Bebek'teki evinde cansız halde bulundu. Bir dönem oyuncu Bennu Gerede'nin eski eşi Büyükhanlı’nın ölüm nedenine ilişkin henüz bir bilgiye ulaşılamadı.
İnşaat ve turizm gibi sektörlerde faaliyet yürüten Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı, İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek semtindeki evinde cansız şekilde bulundu. Ünlü oyuncu Bennu Gerede ile yaptığı evlilikle tanınan Büyükhanlı'nın ölüm nedeni araştırılıyor.
Evinde köpeğiyle yalnız yaşayan Cem Büyükhanlı’nın ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Büyükhanlı, yaklaşık bir hafta önce akciğerlerindeki rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti.
Cem Büyükhanlı, oyuncu Bennu Gerede ile 2010-2011 yılları arasında evli kalmıştı. Bennu Gerede, Büyükhanlı’nın ölümünün ardından sosyal medyada şu paylaşımı yaptı:
Ruhu kafese kapatılmış bir hayvan gibiydin
“Sevgili Cem'im, Gerçekten parlayan bir ışıktın, olağanüstü yetenekli. Ancak ağır bir acı yükü taşıyordun. Çok büyük acı çeken bir ruh, kafese kapatılmış bir hayvan gibiydin, bu dünyanın taşıyamayacağı kadar uçsuz bucaksızdın."