Holding patronunun oğlu evinde ölü bulundu! Oyuncu Bennu Gerede'nin eski eşiydi

Ruhu kafese kapatılmış bir hayvan gibiydin

“Sevgili Cem'im, Gerçekten parlayan bir ışıktın, olağanüstü yetenekli. Ancak ağır bir acı yükü taşıyordun. Çok büyük acı çeken bir ruh, kafese kapatılmış bir hayvan gibiydin, bu dünyanın taşıyamayacağı kadar uçsuz bucaksızdın."