BIST 8.236
DOLAR 26,83
EURO 28,73
ALTIN 1.657,33
HABER /  DÜNYA

Google Haritalar'da karısını başka bir adamla sarmaş dolaş gördü

Google Haritalar'da karısını başka bir adamla sarmaş dolaş gördü

Yolculuğa çıkmadan önce Google Haritalar uygulamasını kullanan adam, görselde karısının kendisini bir başka adamla aldattığını gördü. Bir bankta, karısının yanında oturan adamın başını okşadığını gören koca karısından boşandı.

Abone ol

Peru'da yolculuğa çıkmadan önce Google Haritalar uygulamasını kullanan adam görselde karısının kendisini bir başka adamla aldattığını gördü. Bir bankta, karısının dizine yatan adamın başını okşadığını gören koca, karısından boşadı.

Peru'nun başkenti Lima'da meydana gelen olay ile ilgili konuşan ismi açıklanmayan koca, aracı ile bir yolculuk öncesi Google haritalar kullandığı fotoğraflarda eşi ile aynı elbiseleri giymiş bir kadın görünce fotoğrafa daha dikkatli baktı.

Koca, resimde bir adamın saçlarını okşayan kişinin karısı olduğunu görünce büyük bir öfke yaşadı.

Koca, fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kullanıcılar kadına tepki gösterirken bazı kullanıcılar ise fotoğrafın çok net olmadığını, resimdeki kadın karısı olsa bile bu şekilde onu ifşa etmeye hakkı olmadığını söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cevdet Yılmaz'dan emekli maaş zammı açıklaması! Yıl sonuna kadar sonuçlandıracağız
Cevdet Yılmaz'dan emekli maaş zammı açıklaması! Yıl sonuna kadar sonuçlandıracağız
Kahramanmaraş'ta deprem oldu! Kandilli Rasathanesi duyurdu
Kahramanmaraş'ta deprem oldu! Kandilli Rasathanesi duyurdu
Amasya'da acı kaza! otomobil ve hafif ticari araç birbirine girdi: 1 çocuk öldü, 8 kişi yaralandı
Amasya'da acı kaza! otomobil ve hafif ticari araç birbirine girdi: 1 çocuk öldü, 8 kişi yaralandı
Gaziantep'te kahraman otobüs şoförü yolcunun hayatını kurtardı!
Gaziantep'te kahraman otobüs şoförü yolcunun hayatını kurtardı!
Merkez Bankası brüt rezervlerinde dikkat çeken artış
Merkez Bankası brüt rezervlerinde dikkat çeken artış
Yabancılar geçen hafta 253,9 milyon dolarlık hisse aldı
Yabancılar geçen hafta 253,9 milyon dolarlık hisse aldı
Manisa'da feci kaza! İş makinası şoförün üzerine devrildi
Manisa'da feci kaza! İş makinası şoförün üzerine devrildi
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan enflasyon ve dolar açıklaması! Tarih verdi
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan enflasyon ve dolar açıklaması! Tarih verdi
Mehmet Şimşek'ten 'maaş zammı' açıklaması! Bundan sonra hedef enflasyona göre yapılacak
Mehmet Şimşek'ten 'maaş zammı' açıklaması! Bundan sonra hedef enflasyona göre yapılacak
Kırklareli’nde selde hayatını kaybeden doktor ve eşi son yolculuğuna uğurlandı
Kırklareli’nde selde hayatını kaybeden doktor ve eşi son yolculuğuna uğurlandı
Balıkesir Koca Seyit Havalimanı 148 bin 746 yolcuyu uçurdu!
Balıkesir Koca Seyit Havalimanı 148 bin 746 yolcuyu uçurdu!
Hakan Fidan'dan Afrika açılımı açıklaması: Gönüllü işbirliği modeli
Hakan Fidan'dan Afrika açılımı açıklaması: Gönüllü işbirliği modeli