Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan enflasyon ve dolar açıklaması! Tarih verdi

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan enflasyon mesajı geldi. Erkan, "Para politikasının 2024 yılında meyvelerini vermesiyle, iç talebin arza daha yakın bir seviyeye geleceğini ve enflasyon beklentilerini kontrol altına alacağını öngörmekteyiz" dedi.

Abone ol

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan enflasyon mesajı geldi. Erkan yaptığı açıklamada "Para politikasının 2024 yılında meyvelerini vermesiyle, iç talebin arza daha yakın bir seviyeye geleceğini ve enflasyon beklentilerini kontrol altına alacağını öngörmekteyiz." dedi. İŞte Gaye Erkan'ın açıklamaları...

- Enflasyon ve kur hareketlerinin sene içinde oynaklık göstermesi, hele ki geçiş dönemlerinde bazı durumlarda yıl ortalaması ve yıl sonu üzerinden yapılan hesaplarda ciddi farklılıklar gösterebilmektedir.

- Sert fiyat hareketlerinin mümkün olduğu kadar az olduğu lakin dengenin evrildiği yönünde, sağlıklı şekilde algılandığı bir süreç olarak ilerlemekte ve bunda da kararlıyız.

- TCMB olarak tüm araçlarımızla parasal sıkılaştırma sürecine enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar devam edeceğiz.