Güney Kore ve Endonezya 14 alanda mutabakat zaptı imzaladı! Nükleer enerji de var!

Güney Kore ile Endonezya, nükleer enerji üretimi, önemli madenler ve çeşitli endüstri alanlarında ikili işbirliğini artırmak amacıyla 14 mutabakat zaptı ve 2 sözleşme imzaladı.

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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen 43. ASEAN Zirvesi'nde iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliği yapılmasında anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, başta nükleer enerji üretimi ve bazı önemli madenler olmak üzere çeşitli alanlarda ikili işbirliğini artırmak amacıyla 14 mutabakat zaptı ve 2 sözleşmenin imzalandığı bildirildi.

Yoon, Çin ve Kamboçya başbakanları ile bir araya geldi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Çin Başbakanı Li Çiang ile Cakarta'da görüştü.

Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Yoon ve Hun Manet'in 43. ASEAN Zirvesi marjında bir araya gelerek ikili ilişkileri değerlendirdiği belirtildi.

Açıklamada, iki liderin, geçen sene yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşması aracılığıyla karşılıklı ticareti daha da genişletmeye karar verdiği ifade edildi.

Ticaret ve gümrük anlaşmaları sayesinde iki ülke arasındaki ticaretin geçen yıl yaklaşık 1 milyar dolara ulaştığı kaydedilen açıklamada, Yoon ve Hun Manet'in bu anlaşmaların aktif kullanımı konusunda anlaştığı bildirildi.

​​​​​​​Yoon, zirve kapsamında Çin Başbakanı Li Çiang ile de bir araya geldi.