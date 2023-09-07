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Samsun'da 11 katlı inşaattan intihar etemey çalışan şahısı polisler ikna etti!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da 11 katlı inşaattan intihar etemey çalışan şahısı polisler ikna etti!

Samsun Canik'te 11 katlı binanın çatı katından intihar etmeye çalışan bir şahıs polis ekipleri tarafından ikna edilerek indirildi.

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Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, girdiği bunalım sonucu 11 katlı inşaat halindeki binanın çatısına çıkan F.Ç. intihara teşebbüs etti.

Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Müzakereci polis çatıya çıkarak F.Ç.'yi kısa sürede ikna ederek çatıdan indirdi. F.Ç. ifadesi alınmak üzerine Irmak Polis Merkezine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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