MSB'den flaş açıklamalar! Kerkük ve Deyrizor'daki olaylar, Yunanistan ile ilişkiler, F-4 savaş uçağı...

Milli Savunma Bakanlığı, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; son bir haftada 39 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 Ocak'tan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1185'e ulaşmıştır" bilgisini paylaştı. Gündeme ilişkin açıklamalar yapan bakanlık kaynakları, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde meydana gelen olaylara ilişkin “PKK/YPG ve uzantıları sadece ülkemize değil, hem bölge halkına hem de insanlığa büyük bir tehdit oluşturuyor” dedi.

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Milli Savunma Bakanlığı'nda son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 38 bin 528 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haftalık faaliyetlerine değinen Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son 1 haftada 39 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 Ocak'tan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1185'e ulaşmıştır. Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir. Diğer yandan bakanlığımız, FETÖ ile mücadelesini de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek kararlılıkla sürdürmektedir, sürdürecektir" diye konuştu.

Aktürk, terör örgütlerine karşı kesintisiz ve kararlı mücadelenin devam ettiğini belirterek, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 38 bin 528 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haftalık faaliyetlerine değinen Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son 1 haftada 39 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 Ocak'tan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1185'e ulaşmıştır. Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir. Diğer yandan bakanlığımız, FETÖ ile mücadelesini de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek kararlılıkla sürdürmektedir, sürdürecektir" diye konuştu.

Biz gazetecinin Suriye’nin Deyrizor kentinde Arap aşiretler ve terör örgütü PKK/YPG arasındaki çatışmaları hatırlatması üzerine Millî Savunma Bakanlığı kaynakları şu değerlendirmelerde bulundu:

“Suriye’de istikrarın biran önce sağlanması, Suriyelilerin güvenli olarak geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor. Biz başından itibaren, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle başka bir terör örgütü PKK/YPG’ye yardım ve destek verilmesinin ne kadar yanlış olduğunu ifade ediyoruz. Bu yaşananlar da bizim ne kadar haklı olduğumuzun açık bir göstergesi.

PKK/YPG ve uzantıları sadece ülkemize değil, hem bölge halkına hem de insanlığa büyük bir tehdit oluşturuyor. Son yaşananlar da eli kanlı PKK/YPG terör örgütü eliyle orada kurulmaya çalışılan düzene karşı bölge halkının kendi haklarını ve topraklarını korumak için bir araya gelerek tepki göstermesinden ibaret.

Biz bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz; PKK/YPG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin sonlandırılması, terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir.

F-4 savaş uçağından düşen yakıt tankı

Bir gazetecinin boş yakıt tankı düşen F-4 savaş uçağıyla ilgili son durumu sorması üzerine Bakanlık kaynakları şunları söyledi:

“Malumunuz TEKNOFEST’te statik olarak gösterilen F-4 uçağımızın yedek yakıt tankı kendi ana üssü olan Eskişehir’e dönmek üzere Etimesgut’tan kalktıktan sonra TPAO otoparkına düştü. Onun hemen arkasından Hava Kuvvetlerimize ait ekipler hemen bölgeye sevk edildi ve teknik inceleme başlatıldı. Teknik inceleme halen devam ediyor. Teknik inceleme sonuçlandığında sizlere gerekli açıklamayı yapacağız, şuanda halen devam ediyor.”

Yunanistan ile ilişkiler

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın ülkemizi ziyaretinden sonra Güven Artırıcı Önlemler Toplantıları’nın ne zaman başlayacağına dair bir soru üzerine de şu değerlendirmelerde bulundu:

“Eylül ayında bu görüşmelerin sıklaşacağını ifade etmiştik. Nitekim Yunan Dışişleri Bakanı geldi, şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımız ile Yunanistan Başbakanı New York’taki BM toplantısı kapsamında görüşecekler. Bu kapsamda biz de faaliyetlerimizin Eylül ayı içerisinde artmasını bekliyoruz. Daha önce Sn. Bakanımızın da açıkladığı gibi öncelik hiç kimseyi rahatsız etmeyecek; Harp Okulları arasında sportif faaliyetler gibi bazı faaliyetlerden başlayarak güven artırıcı önlemleri başlatma. Takvimlendirme çalışmaları devam ediyor.”

Kerkük’te yaşanan olaylar

Bakanlık kaynakları, Kerkük’te yaşanan olaylarla ilgili bir soru üzerine de şunları kaydetti:

“Kerkük önemli, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bölgede barış ve huzur için özellikle Kerkük’ün yapısını bozacak faaliyetlerden uzak durulması önem arz ediyor. Biz de oradaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Son geldiğimiz noktada; Irak Federal Meclisi’nin almış olduğu bir yürütmeyi durdurma kararı var. Ondan sonra oradaki olaylar yatışmış gibi duruyor. Sükunet sağlanmış gibi duruyor ama biz oradaki gelişmeleri de yakinen takip ediyoruz.”

Öğrenci temini ve personel alımı

Aktürk, personel ve askeri öğrenci alım ile temin faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini söyledi.

Dış kaynaktan muvazzaf subay temininin 4 Eylül'de başladığını belirten Aktürk, 17 Eylül'le kadar başvuruların devam edeceğini ifade etti.

Doğal afetlerle mücadele

Başta deprem sonrası hayatın normalleştirilmesi olmak üzere orman yangınları ve diğer afetlerle mücadele çalışmalarının da ilgili bakanlık ve kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürüldüğünü ifade eden Aktürk, şöyle konuştu:

"5 Eylül'de Kırklareli’nde meydana gelen sel felaketi sonrası İğneada beldesindeki arama-kurtarma çalışmalarına destek için 5'inci Kolordu Komutanlığına bağlı 55'inci ve 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlıklarımızdan askeri personel ve arazi araçları görevlendirilmiş, yaralı olarak kurtarılan vatandaşlarımızın sağlık ekiplerinin gözetiminde tahliye edilmesi sağlanmıştır."

Savunma sanayi ve envantere giren yeni silah sistemleri

Tuğamiral Aktürk, 30 Ağustos - 3 Eylül'de 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı Ankara Etimesgut'ta gerçekleşen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığını ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığı olarak bağlı birim ve kuruluşlarla katıldıkları TEKNOFEST'te SOLOTÜRK ve Türk Yıldızlarının gösteri uçuşları gerçekleştirdiği söyleyen Aktürk, festivalin başarıyla tamamlandığını belirtti.