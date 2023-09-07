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Adıyaman'da 500 yetim ve öksüz depremzedeye kırtasiye yardımı yapıldı

Adıyaman'da 500 yetim ve öksüz depremzedeye kırtasiye yardımı yapıldı

Adıyaman’da yetim ve öksüz ihtiyaç sahibi 500 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.

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İnsani Krizle Mücadele Derneği (İKEM) tarafından, deprem bölgesindeki yetim çocukların eğitimi için ‘İyilik Teneffüsü’ sloganıyla kırtasiye destek kampanyası başlatıldı. İKEM gönüllüleri kampanya çerçevesinde başta deprem bölgesi Adıyaman olmak üzere Diyarbakır, Van ve Bingöl’deki yetim çocuklar için eğitim kiti hazırladı. İçerisinde kalem, kalemlik, silgi, kalemtraş, boya kalemleri, farklı derslere uygun defter gibi temel kırtasiye malzemelerinin bulunduğu eğitim kiti, Adıyaman’daki 500 yetim öğrencilere dağıtıldı.

Kısıtlı imkanlarla her bir yetim öğrenci için hazırlanan eğitim kitinin 500 TL olduğunu belirten İKEM Başkanı Yakup Emral, bilinçli ve şuurlu nesillerin yetişmesi için bu tür faaliyetlerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
Başkan Yakup Emrah, “Bölgemizdeki yetim, öksüz ve dezavantajlı çocukların eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ‘İyilik Teneffüsü’ sloganıyla kırtasiye kampanyası başlattık. Hayırseverlerin ve gönüllülerimizin desteği ile sürdürdüğümüz bu kampanya ile başta deprem bölgesi Adıyaman olmak üzere Van, Diyarbakır ve Bingöl’deki yetim çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kısıtlı imkanlarla her bir yetim öğrenci için hazırlanan eğitim kitini 500 TL olarak belirledik. İmkanlarımız el verdiği sürece bunu biraz daha yükselteceğiz. Unutmayalım ki, bilinçli ve şuurlu nesillerin yetişmesi için bu tür faaliyetlerin desteklenmesi gerekiyor. Yetimlerimizin çantalarına iyilik dolduruyoruz. Onların, mutlu bir başlangıç ile okula başlamalarını istiyoruz” diye konuştu.

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