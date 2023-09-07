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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

"Türkiye Bilişim Ödülleri" 19 Eylül'de sahiplerini bulacak

"Türkiye Bilişim Ödülleri" 19 Eylül'de sahiplerini bulacak

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenen ve kamu projelerinin tanıtılması, çalışanların motivasyonun artırılması amacıyla düzenlenen Türkiye Bilişim Ödülleri, 19 Eylül'de takdim edilecek.

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AA muhabirinin, TBD'den aldığı bilgiye göre, Dernek tarafından yaklaşık 30 yıl önce "Kamu Bilişim Ödülleri" adıyla başlatılan, bu yıl "Türkiye Bilişim Ödülleri" adını alan etkinlikle özellikle Kovid-19 salgını sırasında önemi ortaya çıkan bilişim çalışmalarının, kamuoyuna tanıtılması ve bu alanda çalışma yapanların motivasyonunun artırılması amaçlanıyor.

Kamu ve özel sektörün bilişim teknolojileri alanındaki başarılı proje ve çalışmalarının ödüllendirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik, bu yıla özel olarak, sadece kamudaki projeler için başvuru alacak. Kamu kurumu adına ya da kişisel olarak "turkiyebilisimodulleri.org" adresinden "kamu projesi" başvurusu gerçekleştirilecek.

Bugüne kadar 50 kamu bilgi teknolojileri projesi için başvuruldu. 11 Eylül'e kadar devam edecek başvuruların tamamlanmasının ardından TBD bünyesinde kamu ve özel sektör bilişim çalışanlarından oluşan 14 kişilik izleme komitesince ön değerlendirme yapılacak.

Kriterlere uygun olduğu belirlenen projeler, ilgili kamu kurumuyla görüşülmesinin ardından 21 bilişim yöneticisinden oluşan değerlendirme komitesi tarafından incelenecek. Komite, 5 kategoride toplam 15 proje belirliyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Toplantı Salonu'nda 19 Eylül'de düzenlenecek ödül törenine katılan davetlilere projeler tanıtılacak.

Çoğunluğu kamu ve özel sektör bilişim çalışanlarından oluşan davetliler, dağıtılan karekodlu yaka kartlarıyla beğendikleri proje için oy kullanacaklar.

ICT Media ile yürütülen etkinlikte, 5 kategoride seçilen kamu projelerine, Türkiye'nin bilişim ile yükselişini simgeleyen "Bilişim Başarı" plaketi de verilecek.

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