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Mevsim geçişlerinde hastalıkların temel sebebi beslenme! "Metabolizmanız bağışıklığınızı etkiler"

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mevsim geçişlerinde hastalıkların temel sebebi beslenme! "Metabolizmanız bağışıklığınızı etkiler"

Eylül ayının gelmesi ile sonbaharın serin havalarını görmeye başladığımız son günlerde mevsim değişiklikleri nedeniyel hastalıklarda büyük artışlar görülüyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Melis İşbakan, mevsim geçişlerinde hava sıcaklıklarının ve beslenme düzenin değişmesinin bağışıklık sistemini etkilediğini belirtti.

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Denizli Özel Tekden Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Melis İşbakan, ”Mevsim geçişlerinde hava sıcaklıkları ve beslenme düzenimizin değişmesi bağışıklık sistemimizi ve metabolizmamızı etkilemektedir. Sonbaharın gelmesi ve havaların giderek soğumasıyla birlikte vücut direncimiz düşebilmektedir."

"Beslenme şeklimiz bağışıklık sistemimizi büyük ölçüde etkilemektedir. Sağlıklı beslenme ile mevsim geçişlerinde karşılaşılabilecek olumsuz etkileri en aza indirebiliriz. Güçlü bir bağışıklık sistemi ile sağlığımızı olumlu yönde destekleyebiliriz. Vücuttaki besin eksikleri bağışıklık sistemini etkilemektedir. Sigara içmemek, düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, yeterli su içmek ve düzenli uyku bağışıklık sistemini destekler” ifadelerini kullandı.

“Günde 5 porsiyon taze mevsim meyveleri ve sebzeleri tüketilmeli”

Mevsim geçişlerinde beslenme konusunda neler tüketilmesi gerektiğini anlatan, Denizli Özel Tekden Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Melis İşbakan,”Beslenmemizde A, C, E, B grubu vitaminleri, selenyum, çinko, magnezyum, kalsiyum, potasyum gibi mineraller ile omega 3 ve omega 6 yağ asitlerine yer vermeliyiz."

"Günde 5 porsiyon taze mevsim meyveleri ve sebzeleri tüketerek vitamin ve mineral ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Yeşil yapraklı sebzeler, enginar, brokoli, portakal, mandalina, limon, kivi gibi besinler bol miktarda C vitamini içerir. Et, balık, yumurta, süt, havuç, ıspanak A vitamini açısından oldukça zengindir. Yağlı tohumlar, zeytinyağı, ıspanak ve kurubaklagiller E vitamini kaynağıdır. B vitamini ihtiyacımızı işlenmemiş tahıllar, kurubaklagiller, yeşil yapraklı sebzeler, et, tavuk, balık ve yumurtadan alabiliriz. Balık, balık yağı, keten tohumu, soya fasulyesi, ceviz, fındık ve zeytinyağı ile omega 3 ve omega 6 ihtiyacımızı karşılarız” dedi.

Günlük sıvı tüketiminin önemli olduğunu belirten Diyetisyen Melis İşbakan ,”Mevsim geçişlerinde besin çeşitliliği önemli bir rol oynamaktadır. Gün içerisinde beslenmede çeşitli besin öğeleri tüketilmelidir. Karbonhidrat, protein, yağ, posa, vitamin ve mineraller beslenme ile yeterli miktarda alınmalıdır. Günlük sıvı tüketimimiz oldukça önemlidir. Günde en az 2,5 litre su içilmelidir. Yeterli miktarda su içmek vücut enerjimizi arttırmakta ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmektedir."

"Yeterli ve kaliteli uyku bağışıklık sistemimizi olumlu yönde etkilemektedir. Sağlıklı yetişkinler için günde 7-8 saat uyku önemlidir. Düzenli egzersiz yapmak bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Spor ve yürüyüş yaparak fiziksel ve zihinsel sağlığımıza destek olabiliriz. Kuşburnu çayı, adaçayı, yeşil çay, zerdeçal çayı, zencefil çayı, ıhlamur gibi antioksidan içeriği zengin olan bitki çayları düzenli olarak tüketildiğinde bağışıklığı güçlendirmektedir” şeklinde konuştu.

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