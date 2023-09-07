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Valilik yazılı açıklama ile duyurdu! 6 gün boyunca yasak

Valilik yazılı açıklama ile duyurdu! 6 gün boyunca yasak

Bursa Valiliği tarafından gösteri yürüyüşüyle açık hava toplantılarının 6 gün süreyle yasaklandığı kaydedildi.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, TAYAD (Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği) organizesinde 4 Eylül'de İstanbul'dan başlayarak Kocaeli, Bursa ve Eskişehir üzerinden 8 Eylül'de Ankara'da, TBMM önünde sonlandırılması planlanan yürüyüş hatırlatılarak şunlar kaydedildi:

"Yürüyüş eylemi ile ilgili Bursa ili genelinde eylem ve etkinliklerin yapılmasının ve bu amaçla ilimize gelecek olan araç ile şahısların genel kamu düzenini bozabileceği, toplumda infial uyandıracak, milli, vicdani ve insani değerlere dokunacak, toplumsal iç barışı tehdit edebileceğinden ve eylemi gerçekleştirecek grup/şahıslar ile vatandaşlar arasında sözlü ve fiziki provokatif amaçlı olayların olabileceği öngörülmektedir.

İl sınırları dahilinde, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesi hükümleri doğrultusunda, park-bahçe, genel yollar, kamu binaları önü, STK'ların önü, umuma açık kapalı alanlarda, umuma açık veya kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant-çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama gibi eylemlerin 5 Eylül 2023 günü saat 00.01'den itibaren 10 Eylül 2023 günü saat 23.59'a kadar 6 gün süreyle yasaklanmıştır."

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