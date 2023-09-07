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Mersin'de tefecilik operasyonu! 14 şüpheli gözaltına alındı!

Mersin'de tefecilik operasyonu! 14 şüpheli gözaltına alındı!

MERSİN'in TARSUS ilçesinde tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede tefecilik yaptıkları öne sürülen 15 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin ihtiyacı olanlara faizle borç para verdiklerini, para karşılığında boş senetlere imza attırdıklarını, senetler karşılığında icra takibi başlattıklarını ve bu yöntemle müştekilerin evlerini veya arsalarını kendi üzerlerine aldıklarını tespit etti.

Polis ekipleri, kimliği tespit edilen zanlılara yönelik dron destekli operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyona yaklaşık 130 polis katıldı.

Baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon düzenlenen adreslerin olduğu sokakların girişinde uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı, adresinde bulunamayan bir şüpheli aranıyor.

Bu arada, bir şüphelinin evin çatısında saklanması ve ekiplerce burada gözaltına alınması polis dronuyla görüntülendi.

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