BIST 8.270
DOLAR 26,84
EURO 28,79
ALTIN 1.655,27
HABER /  SPOR

Dünya Şampiyonası'nda yer alacak kadın ve serbest milli güreşçiler belli oldu

Dünya Şampiyonası'nda yer alacak kadın ve serbest milli güreşçiler belli oldu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 16-24 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi kadınlarda ve serbest stilde temsil edecek milli sporcular belli oldu.

Abone ol

Daha önce grekoromen stilde mücadele edecek isimleri duyuran Türkiye Güreş Federasyonu, kadın ve serbest milli sporcuları da sosyal medya hesaplarından açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre şampiyonada mücadele edecek sporcular şöyle:

Kadınlar: 50 kilo Evin Demirhan Yavuz, 53 kilo Tuba Demir, 55 kilo Melda Dernekçi, 57 kilo Elvira Kamaloğlu, 59 kilo Mehlika Öztürk, 62 Selvi İlyasoğlu, 65 kilo Kadriye Aksoy, 68 kilo Buse Çavuşoğlu Tosun, 72 kilo Nesrin Baş ve 76 kilo Mehtap Gültekin

Serbest: 57 kilo Süleyman Atlı, 61 kilo Emrah Ormanoğlu, 65 kilo Cavit Acar, 70 kilo Servet Coşkun, 74 kilo Soner Demirtaş, 79 kilo Ramazan Sarı, 86 kilo Osman Göçen, 92 kilo Feyzullah Aktürk, 97 kilo İbrahim Çiftçi ve 125 kilo Taha Akgül.

ÖNCEKİ HABERLER
İnsanlık ölmedi deriten davranış! Arabayla kadını takip edip laf atan tacizcilere tepki gösterdi karnından bıçaklandı
İnsanlık ölmedi deriten davranış! Arabayla kadını takip edip laf atan tacizcilere tepki gösterdi karnından bıçaklandı
Beyaz Saray Kuzey Kore'yi tehdit etti: Sonuçları olur
Beyaz Saray Kuzey Kore'yi tehdit etti: Sonuçları olur
PKK/YPG'nin sözde finans sorumlusu MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
PKK/YPG'nin sözde finans sorumlusu MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Bakan Göktaş'tan çocuklara yönelik sosyal yardım açıklaması
Bakan Göktaş'tan çocuklara yönelik sosyal yardım açıklaması
ALES/3 sınav tarihleri ÖSYM açıkladı! ALES/ 3 sınavı başvuru tarihleri
ALES/3 sınav tarihleri ÖSYM açıkladı! ALES/ 3 sınavı başvuru tarihleri
Tedavisi en zor kanser! Safra kanalı kanseri riskini arttıran 7 faktörü doktorlar açıkladı
Tedavisi en zor kanser! Safra kanalı kanseri riskini arttıran 7 faktörü doktorlar açıkladı
Meral Akşener söyledi İsmail Saymaz karaları bağladı: En kötü senaryo
Meral Akşener söyledi İsmail Saymaz karaları bağladı: En kötü senaryo
Kredi kartı kullanımına OVP ayarı! Sınırlama getirilecek
Kredi kartı kullanımına OVP ayarı! Sınırlama getirilecek
Teslim olan terörist PKK'nın kirli yüzünü böyle anlattı: Hiç tanımadığımız yabancı uyruklular gelirdi...
Teslim olan terörist PKK'nın kirli yüzünü böyle anlattı: Hiç tanımadığımız yabancı uyruklular gelirdi...
Antalya'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 3 bin kullanımlık bonzai ele geçirildi
Antalya'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 3 bin kullanımlık bonzai ele geçirildi
Gece kulübündeki silahlı kavga ölümle bitti!
Gece kulübündeki silahlı kavga ölümle bitti!
MİT PKK'nın sözde finans sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT PKK'nın sözde finans sorumlusunu etkisiz hale getirdi