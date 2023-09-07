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MİT PKK'nın sözde finans sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİT PKK'nın sözde finans sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG’nin sözde finans sorumlusu “Rojna” kod adlı Zülfiye Binbir’i Suriye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

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MİT'in yaptığı çalışmalarda terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye’de elde ettiği maddi imkanlarla bölgede yeni unsurlar devşirerek, sahadaki zeminini sağlamlaştırmaya ağırlık verdiği belirlendi.

PKK/YPG’nin planını sekteye uğratmak için harekete geçen MİT, Suriye Kamışlı’da bulunan örgütün sözde finans sorumlusu “Rojna” kod adlı Zülfiye Binbir’i hedef olarak belirledi. Teröristin temas ve faaliyetlerini an be an takip eden MİT, sahadan elde ettiği istihbarat ve veriler ışığında operasyon kararı aldı. MİT, terör arananlar listesinde yeşil kategoride yer alan terörist Zülfiye Binbir’i düzenlediği başarılı operasyonla etkisiz hale getirdi.

Türkiye’de uzun yıllar faaliyet gösteren ve sayısız eylemde yer alan Zülfiye Binbir'in 2011 yılında Muş Valiliği'nde staj yapan kaymakam adayı Kenan Erenoğlu ve askerlik hizmetini ifa eden Aykut Çelik’in kaçırılması eylemlerini organize etmesi ile Türkiye’deki diğer eylemleri nedeniyle MİT tarafından uzun süredir takip altında olduğu bildirildi.

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