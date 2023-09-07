BIST 8.270
DOLAR 26,84
EURO 28,79
ALTIN 1.655,27
HABER /  GÜNCEL

Mersin'de FETÖ'cü eski emniyet müdürü yakalandı!

Mersin'de FETÖ'cü eski emniyet müdürü yakalandı!

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 3. sınıf emniyet müdürü gözaltına alındı.

Abone ol

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Tarsus Terörle Mücadele ve İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Çamlıyayla ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye, Bylock kullanıcısı, Bank Asya’da hesabı bulunan, FETÖ’nün toplantılarına katılan ve üst düzey yöneticisi olan eski 3. sınıf emniyet müdürü N.Y.'nin oturduğu tespit edildi.

Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi yakalamak için operasyon gerçekleştiren ekipler, şahsı gözaltına aldı. Yakalanan şüpheli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Kapı açılmayınca camdan girdiler! Nazlı Ece korkunç halde bulundu
Kapı açılmayınca camdan girdiler! Nazlı Ece korkunç halde bulundu
A Milli Futbol Takımı bugün Ermenistan karşısına çıkıyor!
A Milli Futbol Takımı bugün Ermenistan karşısına çıkıyor!
ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni yardım paketi açıkladı!
ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni yardım paketi açıkladı!
Japonya da Ay'a inecek! İniş aracını taşıyan roket fırlatıldı!
Japonya da Ay'a inecek! İniş aracını taşıyan roket fırlatıldı!
Saplantılı aşık kabusu oldu! Son aramasında 'ifşa ederim' diyerek tehdit etti
Saplantılı aşık kabusu oldu! Son aramasında 'ifşa ederim' diyerek tehdit etti
Dolar ve Euro'da günün ilk rakamları...7 Eylül 2023 yükseliş mi var düşüş mü?
Dolar ve Euro'da günün ilk rakamları...7 Eylül 2023 yükseliş mi var düşüş mü?
Alkollü sürücü hatasından dönmedi! 2 ay önce trafikte ölümden dönen alkollü sürücü yolda lüks otomobile çarptı
Alkollü sürücü hatasından dönmedi! 2 ay önce trafikte ölümden dönen alkollü sürücü yolda lüks otomobile çarptı
Samsun'da bir baba kızının kına gecesinde hayatını kaybetti
Samsun'da bir baba kızının kına gecesinde hayatını kaybetti
Hafif ticari araçlar kafa kafaya çarpışan motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü
Hafif ticari araçlar kafa kafaya çarpışan motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü
Meteoroloji'den Bursa'nın 6 ilçesi için sarı uyarı!
Meteoroloji'den Bursa'nın 6 ilçesi için sarı uyarı!
THY uçağı acil iniş yaptı! Deport edilen yolcu olay çıkardı!
THY uçağı acil iniş yaptı! Deport edilen yolcu olay çıkardı!
Samsun'da korkunç kaza! Yön levhasına çarpıp kanala uçtu: 1 ölü
Samsun'da korkunç kaza! Yön levhasına çarpıp kanala uçtu: 1 ölü