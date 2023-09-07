Meteoroloji'den Bursa'nın 6 ilçesi için sarı uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa'nın altı ilçesi için sarı uyarıda bulundu.

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İnegöl, Mustafakemalpaşa, Büyükorhan, Orhaneli, Keles ve Harmancık ilçeleri için bugün 13.00'dan başlayıp saat 21.00'a kadar sağanak yağış ve kısa süreli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoloji açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "8 saatlik dilimde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”