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Oynadığı pompalı tüfek ateşlenince kendini vurdu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Oynadığı pompalı tüfek ateşlenince kendini vurdu!

Çorum'da pompalı tüfeğiyle oynayan 22 yaşındaki genç pompalı tüfeğin ateş alması ile kendini vurdu.

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Olay, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C.E. (22) kendi evinde pompalı tüfek ile oynadığı esnada bir anda tüfek ateş aldı.

Silah sesleri üzerine belirtilen adrese polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Ayağından vurulan M.C.E. 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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