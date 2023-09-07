İBB sergisine soruşturma açmak, seçim öncesi Ekrem İmamoğlu'na kıyak yapmak mı?

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin "Ortadan Başlamak" isimli sanat sergisine savcılık tarafından soruşturma açılmasına Hürriyet Yayın yönetmeni Ahmat Hakan'dan tepki geldi. Hakan, "Çok art niyetli olsam 'İmamoğlu'na mağduriyet kapısı açılmaya çalışılıyor' derim" diye tepki gösterdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bazı kesimlerin 'ahlaksızlık ve LGBT reklamı' dişe karşı çıktığı "Ortadan Başlamak" isimli sanat sergisine İstanbul Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmasına Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan ilginç bir tepki geldi.

Vatandaşın bir sanat sergisini eleştirme, protesto etme, tepki gösterme, tehlikeli bulma hakkı olduğunu hatırlatan Ahmet Hakan, "Şiddetten kaçındığı, vandallık yapmadığı, kırıp dökmekten uzak durduğu müddetçe protesto etmek sonsuz hakkıdır" dedi.

İşte bu olmaz! İşte bu kabul edilemez!

Cumhuriyet Başsavcılığının sergiyle ilgili “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçundan soruşturma başlatmasına "İşte bu olmaz! İşte bu kabul edilemez! Savcının devreye girmesi demek, “sanat eseri” ile “kriminal malzeme” arasında hiçbir fark görmemek anlamına gelir." diye tepki gösteren Ahmet Hakan şu soruyu sordu:

1250 sayfalık savunma yaparsa ne olur?

"Ne yapılacak bu soruşturmada? Sanatçıya, 'Sen bu eseri hangi amaçla yaptın?' diye mi sorulacak? İyi ama sanatçı, bin iki yüz elli altı sayfalık bir savunma metniyle tüm göndermelerini, tüm bağlamlarını ortaya koyarsa mahkeme heyetinin uyuklayarak dinlemek dışında bir seçeneği kalır mı?"

İmamoğlu'na seçim öncesi yeni mağduriyet kapısı

Yaklaşan Mart 2024 yerel seçimlerine ve krem İmamoğlu'nun da yeniden İBB Başkan adaylığı açıklaması yapmasına gönderme yapan Ahmet Hakan, "Çok art niyetli olsam 'Yerel seçim öncesi Ekrem İmamoğlu’na yeni bir mağduriyet kapısı daha açılmaya çalışılıyor' derim. O derece yani." ifadelerini kullandı.

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