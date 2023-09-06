BIST 8.182
DOLAR 26,82
EURO 28,78
ALTIN 1.653,15
HABER /  GÜNCEL  /  HAVA DURUMU

Meteoroloji’den 29 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji’den 29 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan analizlere göre, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve İzmir dahil olmak üzere 29 ilde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Bu illerden 11'ine ise sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı.

Abone ol

Türkiye, Ekim ayında sağanak yağışların etkisi altına girmeye başladı. İstanbul, Kırklareli başta olmak üzere birçok ilde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, can kayıplarına neden olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bir kez daha yağış uyarısı geldi.

11 il için sarı kodlu yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre 7 Eylül Perşembe günü arasında mega kent İstanbul’un yanı sıra Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve İzmir’in de arasında bulunduğu 29 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca yağış beklenen illerden 11’i için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Yağış beklenen illerin hava sıcaklığı

Gök gürültülü sağanak yağış beklenen illerde en yüksek hava sıcaklığı şöyle olacak:

Kırklareli: 29

Edirne: 31

Tekirdağ: 29

İstanbul: 30

Kocaeli: 28

Sakarya: 29

Düzce: 29

Bolu: 27

Yalova: 29

Bilecik: 27

İzmir: 32

Aydın: 36

Denizli: 33

Muğla: 33

Sinop: 27

Samsun: 26

Ordu: 29

Giresun: 28

Sarı kodlu yağış uyarısı yapılan iller

Çanakkale: 29

Bursa: 31

Balıkesir: 30

Trabzon: 28

Rize: 28

Artvin: 25

Afyonkarahisar: 29

Kütahya: 28

Manisa: 32

Eskişehir: 30

Uşak: 30

Sarı kodlu yağış uyarısı

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Ercan, yıkıcı depremlerde en güvenli illeri açıkladı
Ahmet Ercan, yıkıcı depremlerde en güvenli illeri açıkladı
Motosikletli 2 kişi, taksiciye kabusu yaşatıp kaçtılar
Motosikletli 2 kişi, taksiciye kabusu yaşatıp kaçtılar
Orta Vadeli Program ile ilgili Mehmet Şimşek'ten ilk mesaj
Orta Vadeli Program ile ilgili Mehmet Şimşek'ten ilk mesaj
ABD'li bilim insanına bin 276 metre derinlikte tedavi
ABD'li bilim insanına bin 276 metre derinlikte tedavi
Şişme bot ile denizde sürüklenen çocukları Sahil Güvenlik kurtardı!
Şişme bot ile denizde sürüklenen çocukları Sahil Güvenlik kurtardı!
Ordu’da asansör boşluğuna düşen emekli öğretmen hayatını kaybetti
Ordu’da asansör boşluğuna düşen emekli öğretmen hayatını kaybetti
Trump koptu gidiyor! Cumhuriyetçi başkan adayları arasında açık ara önde
Trump koptu gidiyor! Cumhuriyetçi başkan adayları arasında açık ara önde
Aydın'da sahipsiz köpekler saldırdı! 5 yaşındaki çocuk yaralandı!
Aydın'da sahipsiz köpekler saldırdı! 5 yaşındaki çocuk yaralandı!
Arabada kanlar içinde bulundu! Ekipler mesajlardan yola çıktı, katil...
Arabada kanlar içinde bulundu! Ekipler mesajlardan yola çıktı, katil...
MSB duyurdu: Yunanistan sınırında 16 kişi yakalandı
MSB duyurdu: Yunanistan sınırında 16 kişi yakalandı
Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, İrlanda'yı 5-1 yendi
Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, İrlanda'yı 5-1 yendi
Ekonomistler Yeni Orta Vadeli Program için ne dedi?
Ekonomistler Yeni Orta Vadeli Program için ne dedi?