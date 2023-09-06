Meteoroloji’den 29 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan analizlere göre, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve İzmir dahil olmak üzere 29 ilde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Bu illerden 11'ine ise sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı.

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Türkiye, Ekim ayında sağanak yağışların etkisi altına girmeye başladı. İstanbul, Kırklareli başta olmak üzere birçok ilde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, can kayıplarına neden olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bir kez daha yağış uyarısı geldi.

11 il için sarı kodlu yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre 7 Eylül Perşembe günü arasında mega kent İstanbul’un yanı sıra Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve İzmir’in de arasında bulunduğu 29 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca yağış beklenen illerden 11’i için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Yağış beklenen illerin hava sıcaklığı

Gök gürültülü sağanak yağış beklenen illerde en yüksek hava sıcaklığı şöyle olacak:

Kırklareli: 29

Edirne: 31

Tekirdağ: 29

İstanbul: 30

Kocaeli: 28

Sakarya: 29

Düzce: 29

Bolu: 27

Yalova: 29

Bilecik: 27

İzmir: 32

Aydın: 36

Denizli: 33

Muğla: 33

Sinop: 27

Samsun: 26

Ordu: 29

Giresun: 28

Sarı kodlu yağış uyarısı yapılan iller

Çanakkale: 29

Bursa: 31

Balıkesir: 30

Trabzon: 28

Rize: 28

Artvin: 25

Afyonkarahisar: 29

Kütahya: 28

Manisa: 32

Eskişehir: 30

Uşak: 30

Sarı kodlu yağış uyarısı

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.