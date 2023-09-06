Aydın'da sahipsiz köpekler saldırdı! 5 yaşındaki çocuk yaralandı!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 5 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.Abone ol
Arslanlı Mahallesi 3101 Sokak'ta arkadaşlarıyla oyun oynayan E.D, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Çocuğun yardım çağrısını duyan ailesi, köpekleri kovalayarak bölgeden uzaklaştırdı.
Bacağından yaralanan çocuk, Nazilli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Sahipsiz köpeklerinin tehlike oluşturduğunu dile getiren aile üyeleri, sorunun çözüme kavuşturulmasını istedi.
Tedavisi tamamlanan çocuk ise taburcu edildi.