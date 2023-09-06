BIST 8.232
DOLAR 26,82
EURO 28,73
ALTIN 1.652,31
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

16 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği nehirde boğuldu!

16 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği nehirde boğuldu!

Muş’un Bulanık ilçesinde serinlemek için Murat Nehri’ne giren 16 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, Bulanık ilçesine bağlı Balotu köyü yakınlarından geçen Murat Nehri’nde meydana geldi. Serinlemek için nehre giren Berkan Dağ (16), boğularak hayatını kaybetti. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

AFAD ekipleri ve köylülerin birlikte yürüttüğü çalışmaya Bitlis Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekibi de katıldı. Yaklaşık 23 saatlik su altı aramasının ardından Berkan Dağ’ın cansız bedenine ulaşıldı. Dağ’ın cenazesi, otopsi için Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Muharrem İnce Meral Akşener görüşmesi başladı
Muharrem İnce Meral Akşener görüşmesi başladı
Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti!
Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti!
İş Sanat’ın “Cuma İş Çıkışı” konserleri yeniden başlıyor!
İş Sanat’ın “Cuma İş Çıkışı” konserleri yeniden başlıyor!
Silahla oynarken arkadaşını vurdu
Silahla oynarken arkadaşını vurdu
Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov, Ukrayna Savunma Bakanı oldu
Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov, Ukrayna Savunma Bakanı oldu
Yeni Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı
Yeni Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı
Cezaevinde şartlı çıktı babasından para istedi alamayınca evi ateşe verdi
Cezaevinde şartlı çıktı babasından para istedi alamayınca evi ateşe verdi
3'ü uçak, 1'i ev ve sonuncusu otobüs büyüklüğünde 5 meteor Dünya'ya yaklaşıyor
3'ü uçak, 1'i ev ve sonuncusu otobüs büyüklüğünde 5 meteor Dünya'ya yaklaşıyor
Hindistan Çin sınır geriliminde ABD Çin'i sorumlu tuttu
Hindistan Çin sınır geriliminde ABD Çin'i sorumlu tuttu
Can Tanrıyar da tutuklanmıştı! Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut İspanya'da yakalandı
Can Tanrıyar da tutuklanmıştı! Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut İspanya'da yakalandı
Yaz transfer döneminde en çok parayı kim harcadı! İşte bilanço
Yaz transfer döneminde en çok parayı kim harcadı! İşte bilanço
Konya'da yeni obruk oluştu! Çapı 40, derinliği 70 metre!
Konya'da yeni obruk oluştu! Çapı 40, derinliği 70 metre!