16 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği nehirde boğuldu!

Muş’un Bulanık ilçesinde serinlemek için Murat Nehri’ne giren 16 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

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Olay, Bulanık ilçesine bağlı Balotu köyü yakınlarından geçen Murat Nehri’nde meydana geldi. Serinlemek için nehre giren Berkan Dağ (16), boğularak hayatını kaybetti. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

AFAD ekipleri ve köylülerin birlikte yürüttüğü çalışmaya Bitlis Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekibi de katıldı. Yaklaşık 23 saatlik su altı aramasının ardından Berkan Dağ’ın cansız bedenine ulaşıldı. Dağ’ın cenazesi, otopsi için Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.