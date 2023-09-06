Yaz transfer döneminde en çok parayı kim harcadı! İşte bilanço

Transfer dönemlerinde yaptığı harcamalarla dikkati çeken İngiliz takımları, bu yaz da geleneği bozmadı. Avrupa'nın en pahalı 10 transferinin 6'sını Premier Lig ekipleri gerçekleştirdi.Abone ol
İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) da aralarında bulunduğu Avrupa futbolunun önde gelen liglerinde yaz transfer dönemi sona erdi.
İspanyol teknik adam Mikel Arteta yönetiminde geçen sezon şampiyonluğu son haftalarda Manchester City'ye kaptıran Arsenal, West Ham United'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Declan Rice'ı 116,6 milyon avroya kadrosuna katarak en pahalı transfere imza attı.
Rus iş insanı Roman Abramovich'in ardından ABD'li Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyumla da transfer döneminin hızlı takımları arasında yer alan Chelsea, listenin zirvesini kıl payı kaçırdı.
"Maviler", Brighton'da forma giyen Ekvadorlu Moises Caicado'yu 116 milyon avroya renklerine bağlayarak bu transfer dönemini de sessiz geçmedi. Chelsea, ocak ayında da Arjantinli yıldız futbolcu Enzo Fernandez için Benfica'ya 121 milyon avro ödemişti.
Listenin üçüncü sırasında ise İngiliz futbolcu Jude Bellingham'ı 103 milyon avroya kadrosuna katan Real Madrid yer aldı.
Yaz transfer döneminin en pahalı 10 transferi şunlar:
|
|
Futbolcu
|
Eski takımı
|
Yeni takımı
|
Bonservis bedeli (avro)
|1
|Declan Rice
|West Ham
|Arsenal
|116,6 milyon
|2
|Moises Caicado
|Brighton
|Chelsea
|116 milyon
|3
|Jude Bellingham
|Borussia Dortmund
|Real Madrid
|103 milyon
|4
|Harry Kane
|Tottenham
|Bayern Münih
|100 milyon
|5
|Randal Kolo Muani
|Eintracht Frankfurt
|PSG
|95 milyon
|6
|Josko Gvardiol
|Leipzig
|Manchester City
|90 milyon
|7
|Neymar
|PSG
|Al Hilal
|90 milyon
|8
|Rasmus Hojlund
|Atalanta
|Manchester United
|75 milyon
|9
|Kai Havertz
|Chelsea
|Arsenal
|75 milyon
|
10
|
Dominik Szoboszlai
|
Leipzig
|
Liverpool
|
70 milyon
Chelsea, yine kesenin ağzını açtı
Geçen sezon ara transfer döneminde transfer ettiği veya kiraladığı 8 isim için 329,5 milyon avro harcayan Chelsea'nin kasasından bu yaz da 464 milyon avro çıktı.
Kadrosundan Kai Havertz, Mason Mount, Mateo Kovacic, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy ve Ruben Loftus Cheek ile yollarını ayıran ve büyük bir yenilenmeye giden Chelsea, 116 milyon avrosu Moises Caicado'ya olmak üzere 11 transfere toplam 464 milyon avro harcadı.
Yaz transfer döneminde en fazla para harcayan 10 kulüpten 6'sı İngiltere Premier Lig'den çıktı.
Futbola yaptığı yatırımla dikkatleri üzerine çeken Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımı 353 milyon avroyla Chelsea'yi takip ederken, 349,5 milyon avroyla PSG üçüncü sırada yer aldı.
Transfere en fazla para harcayan 10 kulüp şöyle:
|Kulüp
|Ülke
|Harcama miktarı (avro)
|1
|Chelsea
|İngiltere
|464 milyon
|2
|Al Hilal
|Suudi Arabistan
|353 milyon
|3
|PSG
|Fransa
|349,5 milyon
|4
|Tottenham
|İngiltere
|248,6 milyon
|5
|Manchester City
|İngiltere
|241 milyon
|6
|Arsenal
|İngiltere
|235 milyon
|7
|Manchester United
|İngiltere
|206 milyon
|8
|Al Ahli
|Suudi Arabistan
|194 milyon
|9
|Liverpool
|İngiltere
|172 milyon
|
10
|
Al Nassr
|
Suudi Arabistan
|
165 milyon
İngiltere Premier Lig, ezici üstünlük kurdu
Yayın hakkı, lisanslı ürün ve tribün gelirleri sayesinde ekonomik açıdan dünyanın en büyük futbol ligi olan İngiltere Premier Lig, yaz transfer dönemindeki transfer giderleri sıralamasında uzun yıllardır elinde tuttuğu liderliği bırakmadı.
Premier Lig takımları, yaz dönemi boyunca transfere 2,81 milyar avro harcarken, Fransız ekipleri 898 milyon, Suudi temsilcileri de 896 milyon avroluk ödeme yaptı.
LaLiga, 439 milyon avroluk harcamasıyla Avrupa'nın beş büyük liginde en düşük bütçeli transferlere imza attı.
Yaz döneminde en fazla para harcanan 10 lig şöyle:
|Lig
|Ülke
|Harcama miktarı (avro)
|1
|İngiltere Premier Lig
|İngiltere
|2,81 milyar
|2
|Ligue 1
|Fransa
|898 milyon
|3
|Suudi Pro Lig
|Suudi Arabistan
|896 milyon
|4
|Serie A
|İtalya
|854 milyon
|5
|Bundesliga
|Almanya
|748 milyon
|6
|LaLiga
|İspanya
|439 milyon
|7
|Eredivisie
|Hollanda
|228 milyon
|8
|Championship
|İngiltere
|212 milyon
|9
|Portekiz Premier Lig
|Portekiz
|190 milyon
|10
|Belçika Birinci Ligi
|Belçika
|147 milyon