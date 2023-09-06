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Kırklareli'ndeki selde ölenlerin sayısı 5'e yükseldi! 3 aylık evli doktor ve eşinin cenazeleri bulundu

Kırklareli'ndeki selde ölenlerin sayısı 5'e yükseldi! 3 aylık evli doktor ve eşinin cenazeleri bulundu

KIRKLARELİ’ndeki selde kaybolan doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban’ın düğün fotoğrafı ortaya çıktı. Son dakika haberine göre kayıp doktor ve eşinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Böylece selde ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

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Kırklareli’nde dün yaşanan sel felaketinde İğne Adası bölgesindeki Longoz Ormanlarında bulunan bungalov evler sular altında kalmıştı. Taşkın ve sel suları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin koca sabah saatlerinde kayıplardan ikisinin Doktor Selman Bağışlar ile eşi Mihriban Bağışlar olduğunu duyurmuştu. Son dakika bilgisine göre kayıp doktor ve eşinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Böylece selde ölenlerin sayısı 5'e çıktı. 

Sağlık Bakanı Koca duyurdu

Kırklareli Demirköy İğneada Bölgesinde meydana gelen sel sonrası kayıp kişileri arama çalışmaları sürerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’da bir paylaşım yaparak kaybolanlardan 2 kişiden birinin doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar olduğunu açıkladı.

Doktor Selman ve eşi Mihriban’ın bölgeye tatil amaçlı gittikleri iddia edildi. Gün boşu süren aramalarda doktor ve eşinin cansız bedenine ulaşıldı. Böylece selde ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Olay yerinde umutlu haberi bekleyen çiftin yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

3 ay önce evlenmişler...

Doktor ve eşinin 3 ay önce evlendiği ve Antalya’nın Alanya ilçesinden Kırklareli’ne tatil yapmak amacıyla geldikleri öğrenildi.

Arama çalışmaları sürüyor

AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, Polis Arama Kurtarma Timleri ve askeri birlikler, selin sürüklediği bungalov evlerin bulunduğu alanda kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor. 

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