Galatasaray'da bir ayrılık daha: Emin Bayram, Belçika ekibine kiralandı

Galatasaray'ın genç oyuncusu Emin Bayram'ın Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'ya kiralanacağı öğrenildi.

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Galatasaray'da Berkan Kutlu'nun ardından bir ayrılık daha yaşandı. TRT Spor'un haberine göre, Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo, sarı-kırmızılılardan Emin Bayram'ı 1 yıllığına kiraladı.

Emin Bayram'ı İngiltere Championship ekibi Stoke City de 6-7 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmak istemiş ancak Okan Buruk bu transfere karşı çıktığı için gerçekleşmemişti.

Westerlo'ya kiralanan Emin Bayram'ın zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.

Galatasaray'da sözleşmeleri sona eren Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis ve Juan Mata takımda veda eden diğer isimler oldu. Milot Rashica ile Samuel Adekugbe kulüplerine geri döndü. Kaan Arslan, Batuhan Şen, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau ve Gökay Güney kiralık olarak takımdan ayrıldı. Emre Kılınç ile Atalay Babacan da sarı-kırmızılılara veda etti. Yunus Akgün Leicester City'e, Yusuf Demir ise Basel'e kiralandı. Berkan Kutlu ise Genoa'ya gitmişti.