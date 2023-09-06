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Kazakistan'da 3 ayda 177 kişi göl ve nehirlerde boğuldu!

Kazakistan'da 3 ayda 177 kişi göl ve nehirlerde boğuldu!

Kazakistan'da bu yıl haziran-ağustos döneminde 177 kişi göl ve nehirlerde boğuldu.

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Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, bu yaz öncesi vatandaşları bilgilendirmeleri ve uyarılarda bulunmalarına rağmen 1 Haziran ile 31 Ağustos tarihlerinde 53'ü 18 yaş altında olmak üzere 177 kişinin boğulduğu bildirildi.

Açıklamada, bunun yanı sıra kurtarma ekiplerince 51'i çocuk 136 kişinin de boğulmaktan kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Göl ve nehirlerde boğularak yaşamını yitirenlerin çoğunun, yüzme için tehlikeli kabul edilen yerlerde suya girdiği belirtilen açıklamada "En büyük neden, insanların kendi güçlerini abartarak suyun derin tarafında yüzmeleri, sarhoş suya girmeleri ve yüzmeyi bilmemeleridir. Çocukların da yetişkinler tarafından su kenarlarında kontrolsüz bırakılmasıdır." ifadeleri kullanıldı.

Ülkede geçen yıl aynı dönemde 184 kişi boğulmuştu.

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