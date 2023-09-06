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Türkiye-Ermenistan maçının hakemi belli oldu

Türkiye-Ermenistan maçının hakemi belli oldu

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde A Milli Futbol Takımı’nın, Eskişehir'de oynayacağı Ermenistan maçında İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.

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A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri beşinci maçında 8 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Ermenistan ile mücadele edecek. Eskişehir Yeni Stadyum'da oynanacak bu müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Orsato’nun yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Antonio Rapuano olacak.

Bu karşılaşmada VAR koltuğunda Paolo Valeri, AVAR'da Aleandro Di Paolo oturacak.

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