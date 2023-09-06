Diyarbakır'da hastane bahçesinde 9 buçuk kilo uyuşturucu yakalandı!

DİYARBAKIR'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu, bir hastane bahçesinde bulunan araçta yapılan aramada 9 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satışı ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu çerçevede farklı illerden temin ettikleri yüklü miktardaki uyuşturucu maddelerini Diyarbakır’a sevk etmek isteyen şüphelilere yönelik emniyet güçlerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bir hastane bahçesinde bulunan araçta yapılan aramada 15 parça paketler halinde toplam 9 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla alakalı, hakkında “uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama” suçunda işlem yapılan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, Diyarbakır’da ağustos ayı içerisinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 90 operasyonda 352 şüpheli yakalandı. Haklarında, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ve “2313 SKM” suçlarında işlem yapılan ve adli mercilere sevk edilen 98 şüpheliden 79’u tutuklanmış olup 19’u serbest bırakıldı.

Düzenlenen operasyonlarda, 832 kilo 916 gram esrar ve türevleri, 3 bin 742 kök kenevir bitkisi, 20 kilo 839 gram metamfetamin maddesi, 26 gram kokain maddesi, 45 gram eroin maddesi, 587 sentetik ecza, 36 adet extacy, 720 gram sıvı uyuşturucu maddesi, 5 adet hassas terazi, 5 adet ruhsatsız tabanca ve 19 adet çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi.