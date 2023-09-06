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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, yeni kondisyonerini buldu

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, yeni kondisyonerini buldu

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, Sırp kondisyoner ve atletizm antrenörü Zdravko Anicic'i transfer etti.

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Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, daha önce ülkesinin yanı sıra Fransa, Rusya ve Polonya'da çeşitli kulüplerde görev alan Anicic, son olarak Sırbistan Milli Takımı'nda çalıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anicic, Halkbank'ta görev alacağı için mutlu olduğunu aktararak, "Marka bir kulüpte olmak beni gururlandırıyor. Yetenekli, güçlü ve inançlı sporcularla çalışacağım. Bu da beni şimdiden heyecanlandırıyor. İyi şeyler başaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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