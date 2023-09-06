O ilacın etkisi korkuttu! Covid-19 tedavisi olan bebeğin göz rengi değişti

TAYLAND'da, bilim insanlarını şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Covid-19 tedavisi uygulanan 6 aylık bebeğin göz rengi değişti. Durumun fark edilmesiyle tedavi sona erdirilirken, bebeğin göz rengi 5 gün sonra tekrar eski haline döndü.

Abone ol

Dünyanın önde gelen hakemli dergilerinden Frontiers in Pediatrics’te yayınlanan bir araştırma bilim ve tıp dünyasında şaşkınlık yarattı. Tayland’da yaşanan olay tıp literatürüne girerken olayın merkezinde ise Covid-19 bulaşan 6 aylık bir bebek yer aldı.

Yüksek ateş ve öksürük belirtileri gösteren bebeğe Tayland Sağlık Bakanlığı tarafından favipiravir isimli ilaç verdi.

Bakanlık tarafından corona virüsünün tedavisi olarak tanıtılan ilacı alan çocuğun ebeveynleri ve doktorlar ise ertesi gün şaşkınlık yaşadı.

Çocuğun kahverengi olan gözü maviye döndü

Çocuğun kahverengi olan gözü parlak maviye döndü. Durumu fark eden annesi hemen hastaneye giderek tedavinin bitirilmesini istedi. Doktorlar bebeği incelerken ilaç tedavisi sonlandırıldı.

Tedavi bitirildikten 5 gün sonra...

İlaç tedavisinin bitirilmesinden sonraki 5 gün içinde ise çocuğun göz rengi normale döndü. Doktorlar çocuğun korneasının mavi bir renge büründüğünü belirtirken, iriste ise bir renk kalmadığını duyurdu.

Görme bozukluğu yaşamadı

Bilim insanları favipiravir isimli ilacın gözü nasıl etkilediğinin anlaşılamadığını duyurdu. Bilim insanları, “Gözün ışığı absorbe etme etkisi ilaç sayesinde artmış olabilir” dedi.

Yetkililer çocuğun Covid-19’u atlattığını ve herhangi bir görme bozukluğu da yaşamadığını açıkladı.