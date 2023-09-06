BIST 8.255
DOLAR 26,82
EURO 28,80
ALTIN 1.659,03
HABER /  DÜNYA

O ilacın etkisi korkuttu! Covid-19 tedavisi olan bebeğin göz rengi değişti

O ilacın etkisi korkuttu! Covid-19 tedavisi olan bebeğin göz rengi değişti

TAYLAND'da, bilim insanlarını şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Covid-19 tedavisi uygulanan 6 aylık bebeğin göz rengi değişti. Durumun fark edilmesiyle tedavi sona erdirilirken, bebeğin göz rengi 5 gün sonra tekrar eski haline döndü.

Abone ol

Dünyanın önde gelen hakemli dergilerinden Frontiers in Pediatrics’te yayınlanan bir araştırma bilim ve tıp dünyasında şaşkınlık yarattı. Tayland’da yaşanan olay tıp literatürüne girerken olayın merkezinde ise Covid-19 bulaşan 6 aylık bir bebek yer aldı.

Yüksek ateş ve öksürük belirtileri gösteren bebeğe Tayland Sağlık Bakanlığı tarafından favipiravir isimli ilaç verdi.

Bakanlık tarafından corona virüsünün tedavisi olarak tanıtılan ilacı alan çocuğun ebeveynleri ve doktorlar ise ertesi gün şaşkınlık yaşadı.

Çocuğun kahverengi olan gözü maviye döndü

Çocuğun kahverengi olan gözü parlak maviye döndü. Durumu fark eden annesi hemen hastaneye giderek tedavinin bitirilmesini istedi. Doktorlar bebeği incelerken ilaç tedavisi sonlandırıldı.

Tedavi bitirildikten 5 gün sonra...

İlaç tedavisinin bitirilmesinden sonraki 5 gün içinde ise çocuğun göz rengi normale döndü. Doktorlar çocuğun korneasının mavi bir renge büründüğünü belirtirken, iriste ise bir renk kalmadığını duyurdu.

Görme bozukluğu yaşamadı

Bilim insanları favipiravir isimli ilacın gözü nasıl etkilediğinin anlaşılamadığını duyurdu. Bilim insanları, “Gözün ışığı absorbe etme etkisi ilaç sayesinde artmış olabilir” dedi.

Yetkililer çocuğun Covid-19’u atlattığını ve herhangi bir görme bozukluğu da yaşamadığını açıkladı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul’da arabanın el frenini indiren çocuklar apartman boşluğuna uçtu! İşte kaza anı...
İstanbul’da arabanın el frenini indiren çocuklar apartman boşluğuna uçtu! İşte kaza anı...
Emre Belözoğlu sonrası Başakşehir'de teknik direktörlük için düşünülen isim belli oldu
Emre Belözoğlu sonrası Başakşehir'de teknik direktörlük için düşünülen isim belli oldu
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Gaziantep'te zahir tacirlerine şafak operasyonu! Narkotik polisleri mahalleyi ablukaya aldı
Gaziantep'te zahir tacirlerine şafak operasyonu! Narkotik polisleri mahalleyi ablukaya aldı
Denizli uyuşturucuya geçit verilmiyor! Uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı
Denizli uyuşturucuya geçit verilmiyor! Uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı
Reyting rekorları kıran dizilere imza atan ünlü yönetmen Ceylan Ede boğularak can verdi
Reyting rekorları kıran dizilere imza atan ünlü yönetmen Ceylan Ede boğularak can verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek 3 yılın planını bugün açıklıyor! Planda neler var?
Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek 3 yılın planını bugün açıklıyor! Planda neler var?
Av yasağı bitti, tezgahlardaki fiyatlar dikkat çekiyor! En çok hamsi ve sardalya satıldı
Av yasağı bitti, tezgahlardaki fiyatlar dikkat çekiyor! En çok hamsi ve sardalya satıldı
Kırklareli'nde sel felaketi! Sosyetenin tatil mekanında ölü sayısı yükseliyor!
Kırklareli'nde sel felaketi! Sosyetenin tatil mekanında ölü sayısı yükseliyor!
Bursa sokakları boks ringine döndü! Gençlerin kavgasında yumruklar havada uçuştu
Bursa sokakları boks ringine döndü! Gençlerin kavgasında yumruklar havada uçuştu
Piyasalarda günün ilk rakamları! Dolar ve Euro'da son durum...
Piyasalarda günün ilk rakamları! Dolar ve Euro'da son durum...
Meral Akşener nihai yerel seçim kararını açıkladı Altaylı'nın sorusuna verdiği yanıt gündem oldu
Meral Akşener nihai yerel seçim kararını açıkladı Altaylı'nın sorusuna verdiği yanıt gündem oldu