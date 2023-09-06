Bursa sokakları boks ringine döndü! Gençlerin kavgasında yumruklar havada uçuştu

Bursa Osmangazi'de aynı saatlerde farklı yerlerde kavga eden husumetli gençlerin kavgasında yumruklar havada uçuştu.

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Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Merinos Metro istasyonunda sözlü tartışma yaşayan iki grup genç arasında kavga çıktı.

Kavganın büyümesiyle birbirine giren tarafların tekme ve yumrukları havada uçtu. Çevredekilerin müdahalesiyle ayrılan gençler olay yerinde ayrıldı.

Bir başka kavgada ise, ayrı gruplar bu kez ‘yan bakma’ tartışması yaşadı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle kavgaya tutuşan gençler kameraya yansırken, çevredekiler tarafları güçlükle ayırdı.