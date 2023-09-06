Dünyanın en gizemli üç insanı Soçi'de hararetli hararetli ne konuştu? Hakan Fidan, Sergey Lavrov ve İbrahim Kalın...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Lideri Vladimir Putin ile Soçi'de yaptığı görüşme sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, salonun bir köşesinde ayaküstü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptıkları hararetli sohbetin içeriği merak konusu oldu.

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Cumhurbaşknı Recep Tayyip Erdoğan ile Soçi'ye giden gazetecilerden Abdulkadir Selvi'nın, görüşmeyle ilgili notları dikkat çekti. Toplantıda gözünün daha çok Putin’in, Lavrov’un, Şoygu’nun üzerinde olduğunu belirten Selvi, "Tahıl Koridoru’ndan ziyade Ukrayna savaşının Rusya’yı nasıl etkilediğini ölçmeye çalışıyordum" deyip şöyle devam etti:

Olağanüstü güvenlik bekledim ama...

"Belki de o duygunun etkisiyle Soçi Havaalanı’na indiğimizde etrafımızın hava savunma sistemleri ile donatıldığını görmeyi umuyordum. Gözlerim füze başlıklarını aramadı dersem yalan olur. Ama deniz kenarında, yeşilliklerin hâkim olduğu bir Karadeniz şehrine inmenin ötesinde bir farklılık göremedim. Şehrin içinde ne kontrol noktası gördüm ne savaşı anımsatacak bir faaliyet."

Diplomatlarımız uyardı: İhtiyatlı olun...

Hürriyet yazarı Selvi, Soçi'de Rusya'nın 17 Temmuz'da ayrıldığı Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın gündem olduğu görüşmeyi değerlendirdiği yazısında, "Putin soğuk bir lider ama kanı Erdoğan’ı karşılaması çok sıcaktı. Bu samimi karşılama Tahıl Koridoru’nun çözüldüğü anlamına gelir mi diye sorduğumuzda bizim diplomatlarımız ihtiyatlı olmamızı tavsiye ettiler. Zaten görüşmenin sonucu onları doğruladı" dedi.

Dünyanın en gizemli üç insanı ne konuştu?

İki ülke heyetlerinin görüşmesine dikkati çeken Selvi, "Lavrov çok hareketliydi. Bir ara Hakan Fidan, Lavrov ve MİT Başkanı İbrahim Kalın salonun bir köşesinde hararetli bir şekilde konuştular. Soçi’den döndük ama aklım üçlü sohbette kaldı. Dünyanın en gizemli üç insanı acaba ne konuştular?" ifadelerini kullandı.

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